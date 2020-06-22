Полицейские обвинили участника Pussy Riot Петра Верзилова в нецензурной брани

Ему грозит арест по статье о мелком хулиганстве.

Медицинская экспертиза не обнаружила травм ни у Петра Верзилова, ни у напавшего на него человека. Об этом в своем телеграм-канале написал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, провокация в отношении участника Pussy Riot не удалась, и поэтому Верзилова решили обвинить в нецензурной брани. В качестве доказательств приводятся только рапорты полицейских, другими свидетельствами это не подтверждается. В ближайшее время задержанного должны доставить в Мещанский суд на заседание по обвинению в хулиганстве. Чиков предполагает, что Верзилова ждет арест.

Накануне рано утром в квартиру участника Pussy Riot вломились полицейские, после чего он в течение 13 часов не выходил на связь. Позднее Верзилов сообщил, что его допросили по так называемому «московскому делу» о прошлогодних протестах. Отпустили его только вечером, но на выходе из отделения полиции на Верзилова напал неизвестный, после чего обоих задержали.

По одной из версий, задержание Верзилова может быть связано с акцией, которую тот якобы готовил к дню парада Победы 24 июня.