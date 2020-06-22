Начальника отдела полиции в Курской области обвинили в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.

Речь идет о 39-летнем подполковнике Дмитрии Борзенкове. По версии ФСБ, он тайно сотрудничал с одним из подразделений Службы безопасности Украины и собирал сведения, которые составляют государственную тайну. Других подробностей спецслужбы не приводят. У Борзенкова – 22-летний стаж в полиции, а нынешнюю должность начальника отдела одного из районов Курской области занимал лишь пару месяцев. В региональном управлении МВД говорят, что уже отстранили подполковника от службы и готовятся его уволить. В СИЗО Борзенков будет содержаться до 18 августа. Его арестовали еще несколько дней назад, однако об этом стало известно только сейчас. Если суд признает полицейского виновным, ему грозит до 20 лет заключения.

Позиция стороны защиты Борзенкова пока неизвестна.