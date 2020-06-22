Песков: Вопрос территориальных «подарков русского народа» не будет обсуждаться с приглашенными на парад лидерами

Вопрос территориальных «подарков русского народа» не будет обсуждаться с приглашенными лидерами стран в ходе празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Эти вопросы не находятся в повестке дня и они не являются основными для военного парада на Красной площади в ознаменовании 75-летия победы в Великой Отечественной войне», — заявил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина оставил без комментариев вопрос, какие страны имел в виду президент, говоря о том, что республики выходили из СССР с территориальными «подарками» русского народа".

«Нет, я не могу это конкретизировать, я оставляю без комментариев», — сказал Д.Песков.