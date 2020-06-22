Сегодня в Гааге возобновились слушания по делу МН17

Основное внимание приковано к адвокатам обвиняемого Олега Пулатова. Защитник Баудевейн ван Эйк, отвечая на вопросы суда и прокуратуры, заявил, что доказательства, собранные на месте крушения «Боинга», могли быть подброшены или сфабрикованы. По словам адвоката, в течение почти 4-х месяцев на месте крушения было невозможно проводить экспертизы, и территория не была оцеплена. Кроме того, по словам адвоката, Служба безопасности Украины представила голландской прокуратуре разговоры только «ополченцев ДНР, но не украинских военных».

Разбирательство в Гааге ведется в отношении четырех граждан России и украинца, которые, как утверждают прокуроры, причастны к гибели малайзийского «Боинга». Пулатов – единственный фигурант, которого в суде представляют адвокаты. Остальных обвиняемых судят заочно.