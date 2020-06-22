Правительство России выделит в этом году почти 22 млрд рублей на оплату горячего питания школьников младших классов

Это сообщил премьер Мишустин на совещании со своими заместителями. По его словам, раньше это была обязанность исключительно регионов и муниципалитетов. При этом в большинстве субъектов горячее питание полагалось только льготникам.
2020-06-22T14:34:08+03:00
2020-06-22T14:34:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 22 июня 2020
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