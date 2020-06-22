Адвокаты Виктора Бабарико подготовили жалобу в Генеральную прокуратуру в связи с арестом банкира

Адвокаты бывшего главы «Белгазпромбанка», претендента на пост главы государства Виктора Бабарико подготовили жалобу в Генеральную прокуратуру в связи с арестом банкира. Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Лаевский. Кроме того, по его словам, в Центризбирком подано заявление Бабарико о согласии баллотироваться в президенты, а также декларация о доходах и имуществе. Представители штаба политика сдали 365 тысяч подписей вместо необходимы 100 тысяч.