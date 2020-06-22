Адвокаты Виктора Бабарико подготовили жалобу в Генеральную прокуратуру в связи с арестом банкира

Адвокаты бывшего главы «Белгазпромбанка», претендента на пост главы государства Виктора Бабарико подготовили жалобу в Генеральную прокуратуру в связи с арестом банкира. Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Лаевский. Кроме того, по его словам, в Центризбирком подано заявление Бабарико о согласии баллотироваться в президенты, а также декларация о доходах и имуществе. Представители штаба политика сдали 365 тысяч подписей вместо необходимы 100 тысяч.
2020-06-22T14:33:22+03:00
2020-06-22T14:33:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2664421-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 22 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...