Патриарх Кирилл сегодня «сердечно поздравил» всех россиян с годовщиной начала Великой Отечественной войны

Он назвал сегодняшний день «торжественным и скорбным». Патриарх выступил на официальном открытии главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот». Он также обратился к президенту Путину и поблагодарил его «за труды».
2020-06-22T14:32:50+03:00
2020-06-22T14:43:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2664419-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3278791.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 22 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...