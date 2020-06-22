Лефортовский суд Москвы арестовал на 2 месяца подполковника полиции из Курской области Дмитрия Борзенкова

Его подозревают в государственной измене, — сообщает Интерфакс, ссылаясь на ФСБ. По данным спецслужбы, Борзенков сотрудничал со Службой безопасности Украины. статья о госизмене предполагает лишение свободы на срок от 12-ти до 20-ти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Борзенков возглавлял районный отдел полиции. Руководство управления МВД по Курской области проводит служебную проверку. Борзенко уже отстранен от должности, — передает РИА.