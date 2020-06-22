Лига арабских государств собирает экстренное заседание по Ливии, сообщают источники

В регионе обострился конфликт после заявления президента Египта о готовности вторжения в соседнюю страну.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что в текущей ситуации любое прямое вмешательство со стороны государства приобрело международную легитимность. Он отметил, что Каир до сих пор не вмешивался в военный конфликт в Ливии, но ситуация изменилась. Ас-Сиси призвал свою армию быть готовой к проведению операции и внутри страны, и за рубежом, как утверждается, чтобы защитить границы Египта от террористических группировок, и помочь соседней стране остановить кровопролитие. Египетский лидер подчеркнул, что не позволит признанному Западом Правительству национального согласия, захватить стратегически важные город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфру. Эти территории, находящиеся под контролем армии Халифы Хафтара он назвал «красной линией, которую не дозволено пересекать». В Триполи выступление президента ас-Сиси расценили как объявление войны.

Напомню, что в Ливии после смерти Муаммара Каддафи фактически установилось двоевластие. Заседающему в Триполи Правительству национального согласия оказывает военную поддержку Турция. Россия выступает на стороне Хафтара.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на арабский дипломатический источник, Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в Ливии завтра