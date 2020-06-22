Владимир Путин сегодня в сопровождении ветеранов по случаю Дня памяти и скорби возложил венок в могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. До этого он побывал в главном храме Вооруженных сил в парке «Патриот». Президент сказал, что обороноспособность и безопасность России надежно обеспечено, современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям.

В свою очередь, патриарх Кирилл поблагодарил Владимира Путин за его труд и неожиданно поздравил всех с днем начала войны.

Патриарх Кирилл провел небольшой молебен, в котором принял участие президент.