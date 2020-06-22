В Мещанском суде проходят прения сторон по «театральному делу»

Обвинение запросило реальные сроки.

Спустя более чем три года дело театральной организации «Седьмая студия» дошло до последней стадии. На прения сторон пришли необычно много людей. У входа толпились и многочисленные близкие обвиняемых и несколько десятков журналистов количество журналистов.

Началось заседание с выступления прокурора Михаила Резниченко. Он запросил для режиссёра Кирилла Серебренникова 6 лет лишения свободы, для продюсера Алексея Малобродского — 5 лет, а для экс-сотрудника Министерства культуры Софьи Апфельбаум и бывшего гендиректора ‘Седьмой студии’ Юрия Итина — по четыре года.

По словам прокурора Резниченко, руководство театральной организации намерено завышала стоимость своих спектаклей в отчётах, чтобы потом обналичить выделенные из бюджета деньги и распорядиться ими по собственному усмотрению. Обвинитель заключил, что Малобродский, Итин и Серебренников просили бухгалтера ‘Седьмой студии’ Нину Масляеву подделывать документы, а не раскрывалось это потому что в Министерстве культуры им покровительствовала Апфельбаум.

От стороны защиты пока выступила только ее адвокат Ирина Поверинова. Она назвала происходящее ‘театром абсурда’, отметив, что у Апфельбаум в принципе не было полномочий и квалификаций, которые ей приписывает обвинение.



Сейчас в заседании перерыв. После него ожидаются выступления остальных адвокатов и самих обвиняемых.

Российские режиссеры и актеры в преддверии суда обратились с открытыми письмами к новому министру культуры Ольге Любимовой. Они просят отозвать иск к Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела.

Режиссер Владимир Мирзоев считает дело «Седьмой студии» политически мотивированным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня дал понять, что в Кремле не очень следят за делом «Седьмой студии» и письмами в адрес Министерства культуры.

Приговор по делу «Седьмой студии», несмотря на большие сроки, затребованные прокурором, скорее всего будет компромиссным, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«Ту меру наказания, которую затребовал прокурор как государственный обвинитель, вполне соответствует статье, по которой было предъявлено обвинение. При этом я уверен, что приговор будет компромиссный, потому все-таки дело вышло на общественный резонанс ущерб. И, насколько я знаю, ущерб по делу был полностью возмещен. Приговор, скорей всего, будет очень компромиссным, все это будет в районе условных наказаний», — сказал он.