Первая ракетка мира Новак Джокович отказался сдавать тест на коронавирус

Он заявил, что хорошо себя чувствует, как и все в его команде и окружении. Ранее коронавирус подтвердился у болгарского теннисиста Григора Димитрова, который в прошлые выходные выступал на турнире в хорватском Задаре и близко контактировал с Джоковичем и другими спортсменами. В финале турнира в воскресенье должны были играть Андрей Рублев и Джокович, но организаторы объявили об отмене матча.