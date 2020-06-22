Первая ракетка мира Новак Джокович отказался сдавать тест на коронавирус

Он заявил, что хорошо себя чувствует, как и все в его команде и окружении. Ранее коронавирус подтвердился у болгарского теннисиста Григора Димитрова, который в прошлые выходные выступал на турнире в хорватском Задаре и близко контактировал с Джоковичем и другими спортсменами. В финале турнира в воскресенье должны были играть Андрей Рублев и Джокович, но организаторы объявили об отмене матча.
2020-06-22T13:31:58+03:00
2020-06-22T13:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 22 июня 2020
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