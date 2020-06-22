Клишас: Поправка, позволяющая Путину вновь баллотироваться в президенты, призвана отвлечь внимание от трансфера власти

Поправка в Конституцию, позволяющая Владимиру Путину вновь баллотироваться в президенты, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти. Об этом в интервью РБК заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам Андрей Клишас. По его словам, чиновники и парламентарии должны перестать рассуждать о том, кто будет преемником и когда это произойдет.

Напомним, накануне Владимир Путин не исключил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, но подчеркнул, что окончательного решения еще не принял.

Голосование по поправкам в Конституцию начнется в четверг и продлится до 1-го июля.