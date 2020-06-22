Обвинение вслед за кандидатом на пост белорусского президента предъявлено его сыну

Эдуарда Бабарико, как и его отца, задержали в четверг по делу Белгазпромбанка, который возглавлял Виктор Бабарико. Обвинение Бабарико-старшему было предъявлено в субботу. Он вины не признает, рассказал его адвокат. После сообщений о его задержании в Минске и других городах республики люди стали выходить на акции протеста. Он выстраивались в живую цепь и требовали освободить политзаключенных. Только в пятницу в республике были задержаны более ста человек, в том числе журналисты.