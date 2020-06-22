Счетная палата обнаружила нарушения в работе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

Это касается итогов прошлого года. По данным аудиторов, с нарушениями осуществлялись межбюджетные переводы регионам и предоставление субсидий юридическим лицам, передает агентство ТАСС. На фоне общего сокращения расходов на прямую поддержку проектов выросли затраты на финансирование институтов развития Дальнего Востока. Большая часть средств, как говорят в Счетной палате, идет на зарплату сотрудников. При том, что деятельность таких институтов не повлияла на ускорение экономики дальневосточных регионов.
2020-06-22T03:05:53+03:00
2020-06-22T03:05:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 22 июня 2020
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