В Чечне смягчают режим ограничений, который вводили из-за коронавируса

Глава республики Рамзан Кадыров объявил, что отменяются требование самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона. При этом по-прежнему следует строго соблюдать предписания Роспотребнадзора, от ношения масок до социальной дистанции, добавил Кадыров. Сохраняется запрет на массовые мероприятия — от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов. Остаются также строгий контроль на границах и обязательные справки об отрицательном тесте на коронавирус для тех, кто прибывает из других регионов.