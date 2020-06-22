В Чечне смягчают режим ограничений, который вводили из-за коронавируса

Глава республики Рамзан Кадыров объявил, что отменяются требование самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона. При этом по-прежнему следует строго соблюдать предписания Роспотребнадзора, от ношения масок до социальной дистанции, добавил Кадыров. Сохраняется запрет на массовые мероприятия — от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов. Остаются также строгий контроль на границах и обязательные справки об отрицательном тесте на коронавирус для тех, кто прибывает из других регионов.
2020-06-22T03:04:37+03:00
2020-06-22T03:05:34+03:00
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03:04, 22 июня 2020
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