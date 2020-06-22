Суд по делу о сбитом над Донбассом «Боинге» возобновляется в Нидерландах

Предыдущий этап прошел в начале месяца. Ожидается, что теперь речь пойдет о подготовке к началу рассмотрения дела по существу. Прокуратура королевства рассчитывает, что процесс начнется в окружном суде Гааги уже осенью. Обвиняемыми проходят трое граждан России, бывшие сотрудники силовых структур, а также один украинец.
2020-06-22T03:04:10+03:00
2020-06-22T03:04:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 22 июня 2020
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