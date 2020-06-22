Суд по делу о сбитом над Донбассом «Боинге» возобновляется в Нидерландах

Предыдущий этап прошел в начале месяца. Ожидается, что теперь речь пойдет о подготовке к началу рассмотрения дела по существу. Прокуратура королевства рассчитывает, что процесс начнется в окружном суде Гааги уже осенью. Обвиняемыми проходят трое граждан России, бывшие сотрудники силовых структур, а также один украинец.