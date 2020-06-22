Власти Японии собираются отказаться от плана по развертыванию наземных комплексов противоракетной обороны США

Как передает местный телеканал NHK, решение может быть принято на заседании кабинета министров уже на этой неделе. На повестке дня — вопрос об изменении стратегии национальной безопасности. Ранее министр обороны Таро Коно объявил о приостановке программы развертывания комплексов ПРО в префектурах Акита и Ямагути. Токио объявил о планах разместить на своей территории комплексы Aegis Ashore 2,5 года назад, чтобы обезопасить себя от возможной ракетной атаки со стороны КНДР. Такое решение раскритиковали в Москве.