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02:06, 22 июня 2020

Неактивным пользователям сайта московской мэрии могут отказать в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию

Этого в эфире «Эха» не исключил глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух. Он добавил, что тех, кому откажут в электронном голосовании, проинформируют об этом дополнительно. Массух рассказал также, что почти 1,3 млн заявлений на онлайн-голосование было подано в Москве и Нижегородской области. Регистрация закончилась накануне. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня на специально созданном портале и продлится до 30 июня включительно.



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