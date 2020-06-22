В больнице скончался задержанный по делу о стрельбе по полицейским в Москве

Об этом сообщили в Следственном комитете, однако в столичном управлении МВД сказали изданию РБК, что у них такой информации нет. Ратмир Галаев был ранен ответным огнем одного из сотрудников МВД. 15 июня, как ранее рассказали в полиции, Галаев напал на инспекторов ДПС на Ленинском проспекте в Москве. Он ранил двух полицейских. Позже следователи сказали, что рассматривают экстремизм в качестве основной версии происшествия.