В больнице скончался задержанный по делу о стрельбе по полицейским в Москве

Об этом сообщили в Следственном комитете, однако в столичном управлении МВД сказали изданию РБК, что у них такой информации нет. Ратмир Галаев был ранен ответным огнем одного из сотрудников МВД. 15 июня, как ранее рассказали в полиции, Галаев напал на инспекторов ДПС на Ленинском проспекте в Москве. Он ранил двух полицейских. Позже следователи сказали, что рассматривают экстремизм в качестве основной версии происшествия.
2020-06-22T02:05:41+03:00
2020-06-22T02:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 22 июня 2020
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