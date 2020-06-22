Военный суд в Петербурге должен огласить сегодня приговор двум фигурантам дела «Сети»

Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова обвиняют в участии в террористической организации. Из них вину признает только Бояршинов. Обвинение запросило ему 6 лет лишения свободы, Филинкову — 9 лет. В феврале суд в Пензе приговорил других фигурантов дела на сроки от 6 до 18 лет. Они вину не признали, и говорили, что давали показания под пытками. Организация «Сеть» запрещена в России по решению суда.