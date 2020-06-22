Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов остается в статусе свидетеля по «московскому делу»

Об этом сказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Накануне она, а также адвокат Верзилова смогли встретиться с задержанным в отделе полиции «Мещанский». Верзилова утром в воскресенье доставили в ОВД Красносельский, где несколько часов допрашивали. После того, как его отпустили, на улице, по словам Верзилова, на него напал неизвестный. Издателя «Медиазоны» вновь задержали и обвинили в мелком хулиганстве. На ночь его оставили в ОВД, сегодня суд должен рассмотреть административное дело. Верзилову может грозить несколько суток ареста.