Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов остается в статусе свидетеля по «московскому делу»

Об этом сказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Накануне она, а также адвокат Верзилова смогли встретиться с задержанным в отделе полиции «Мещанский». Верзилова утром в воскресенье доставили в ОВД Красносельский, где несколько часов допрашивали. После того, как его отпустили, на улице, по словам Верзилова, на него напал неизвестный. Издателя «Медиазоны» вновь задержали и обвинили в мелком хулиганстве. На ночь его оставили в ОВД, сегодня суд должен рассмотреть административное дело. Верзилову может грозить несколько суток ареста.
2020-06-22T02:03:24+03:00
2020-06-22T02:03:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 22 июня 2020
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