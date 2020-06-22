В Москве за последние сутки из-за коронавируса скончались 20 человек

Это наименьшее число умерших за сутки с 17 апреля. Всего жертвами инфекции в столице стали уже более 3600 человек. С начала пандемии в городе зафиксировано более 210 тысяч случаев заболевания.
2020-06-22T01:05:55+03:00
2020-06-22T01:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 22 июня 2020
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