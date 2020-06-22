Протест против карантинных мер перерос в беспорядки в Гааге

Несколько сотен человек вышли на запрещенную мэрией акцию. Полиция применила водометы. Задержаны не менее 5 демонстрантов, которые бросали в полицейских камни. В немецком Гёттингене во время акции против карантина пострадали восемь полицейских. Там около ста жильцов нескольких многоэтажных домов выступили против режима самоизоляции, пишет сайт DW. Силы безопасности применили перцовый газ, чтобы предотвратить снос заграждения. О пострадавших среди жильцов информации нет.
2020-06-22T01:05:28+03:00
2020-06-22T01:05:28+03:00
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01:05, 22 июня 2020
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