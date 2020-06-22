Египет пригрозил военным вмешательством в ливийский конфликт

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что с точки зрения международного права это будет законным шагом. В Каире говорят о необходимости защитить границы страны от террористических группировок, и помочь ливийцам восстановить безопасность и стабильность. Ливийское Правительство национального согласия, которое было признано ООН, считают, что высказывание египетского президента равносильно объявлению войны.
2020-06-22T01:05:04+03:00
2020-06-22T01:05:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 22 июня 2020
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