Египет пригрозил военным вмешательством в ливийский конфликт

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что с точки зрения международного права это будет законным шагом. В Каире говорят о необходимости защитить границы страны от террористических группировок, и помочь ливийцам восстановить безопасность и стабильность. Ливийское Правительство национального согласия, которое было признано ООН, считают, что высказывание египетского президента равносильно объявлению войны.