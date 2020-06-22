Утечка дизельного топлива произошла на электростанции в Якутии

В почву попало около 3,5 кубометров нефтепродуктов, рассказали в министерстве энергетики России. Перебоев в энергоснабжении не было, добавили в ведомстве. На месте происшествия ведутся работы по подготовке рекультивации почвы. Энергетики перекачали оставшееся топливо из поврежденной емкости в другие резервуары. До этого крупная утечка топлива произошла в конце мая на ТЭЦ в Норильске. Ликвидация последствий аварии идет до сих пор.