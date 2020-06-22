Прения сторон должны начаться сегодня на процессе по делу «Седьмой студии»

Обвинение, как ожидается, назовет наказание, которое просит для режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов. Руководителя «Гоголь-центра» и еще троих подсудимых обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены на театральный проект «Платформа». Они вины не признают. По этому делу были проведены уже три экспертизы. Первая подтверждала факт хищений, вторая его опровергла. Третья согласилась с выводами обвинения.
2020-06-22T01:04:12+03:00
2020-06-22T01:04:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 22 июня 2020
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