Издателя «Медиазоны» и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова обвинили в мелком хулиганстве

Эту ночь ему предстоит провести в отделе полиции, сообщил сам Верзилов. Ему грозит до 15 суток ареста. Накануне утром он успел сообщить, что ему ломают дверь в квартире. После этого он перестал выходить на связь. Спустя несколько часов он рассказал, что его забрали из дома по «московскому делу». После обыска отвезли в ОВД по Красносельскому району, и там проводили следственные действия. После допроса Верзилова отпустили, но на улице, как пишет интернет-издание «Медиазона», на него напал провокатор. Обоих задержали и доставили в ОВД Мещанское.