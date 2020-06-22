Церемония открытия главного храма Минобороны в парке «Патриот» состоится сегодня

Об окончании его строительства Минобороны объявило 9 мая, однако открытие перенесли на неопределенный срок из-за эпидемии коронавирусной.

В день памяти и скорби, в годовщину начла Великой Отечественной войны, состоится официальная церемония открытия главного храма Вооруженных сил России. Патриарх Кирилл ранее заявил, что этот храм станет символом поворота страны к вере. Его строили полтора года и за это время собор не раз становился предметом общественного обсуждения. В том числе из-за мозаики с изображением президента Владимира Путина, а также Иосифа Сталина. Кроме того дискуссии вызывало и финансирование храма. Было заявлено, что он возводится на добровольные пожертвования. При этом военнослужащие из разных регионов жаловались, что их заставляют сдавать деньги на строительство. Издание Znak.com также выяснило, что специально созданный для строительства фонд «Воскресенье» получил почти 3 миллиарда из бюджетов Москвы и области, а на сайте госзакупок обнаружили контракты на 6 миллиардов рублей. Издание «Открытые медиа» писало, что на храм было выделено более 1,5 миллионов рублей из иностранных источников, при этом статуса иностранного агента фонд «Воскресенье» не получил.

Сегодня храм также должны были освятить, но обряд в итоге состоялся неделю назад. Патриарх Кирилл назначил себя настоятелем церкви