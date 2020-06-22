Мещанский суд Москвы возобновит сегодня рассмотрение так называемого «Театрального дела». На этом заседании ожидается начало прений сторон.

Сторона обвинения предложит сегодня суду меру наказания для фигурантов дела, а те в свою очередь представят свою позицию и выступят с последним словом. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда.

Бывших руководителей театральной организации «Седьмая студия» обвиняют в хищении около ста тридцати миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию экспериментального проекта по популяризации современного искусства «Платформа». В прошлом году экспертиза показала, что организаторы потратили на постановку спектаклей в рамках этого плана даже больше денег, чем получили от государства, и суд вернул дело в прокуратуру.

Там это решение оспорили, и сейчас подходит к концу уже второй процесс. Новая экспертиза подтвердила ущерб при реализации проекта в сто двадцать девять миллионов рублей. При этом одна из обвиняемых, Софья Апфельбаум, отмечала, что это исследование неверно, и оно просто не учитывает большую часть денег, потраченных на проект.

О деле «Седьмой студии» стало известно весной 2017-ого года. Его завели по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.