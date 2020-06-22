Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Верзилова, задержанного накануне в Москве, допросили по московскому делу

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова, задержанного накануне утровм Москве, допросили по московскому делу. При этом после допроса, который продолжался в Красносельском ОВД 13 часов, его отпустили в статусе свидетеля. На выходе по его словам, на него напал провокатор, после чего его отвезли в ОВД по соседнему Мещанскому району. Там с Верзиловым удалось встретиться члену московской ОНК Мариной Литвинович.

Что касается стычки с провокатором, то на Верзилова составляют протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, которой представляет интересы Верзилова. По его словам, издателю «Медиазоны» грозит до 15 суток административного ареста. Еще один адвокат«Агоры» Леонид Соловьев сообщил, что Верзилова оставят до суда в отделении.