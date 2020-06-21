Масса разлившегося на электростанции в Якутии топлива составила около 5 тонн

Об этом ТАСС сообщили МЧС. Там рассказали, что через полтора часа завершится перекачка дизельного топлива в находящуюся рядом резервную емкость. Ведется организация работ по рекультивации почвы. В Якутске в режим готовности приведены группы энергетиков для отправки на место происшествия.