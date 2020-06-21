Сегодня же следователи приезжали с обыском в московский музей современного искусства АРТ4

В нем проходили выставки Олега Навального и арт-группы «Война», в которой участвует Петр Верзилов. Как выяснил корреспондент «Эха Москвы», силовики не дождались адвоката, которого вызвал владелец галереи Игорь Маркин, и выломали дверь.

Обыск в столичном музее «АРТ4» Игоря Маркина связан с уголовным делом о применении насилия в отношение представителя власти. По этому же делу сегодня же был задержан участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Как рассказал сам Маркин в ходе обыска изъяты компьютеры, флэшки и документы о деятельности музея.