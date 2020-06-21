Москвичи подали более 1,1 млн заявок на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции – Массух

Жители Москвы подали более 1,1 млн заявок на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух.

«Сегодня закончилась регистрация. Подало заявлений 1 миллион 170 тысяч в Москве и 130 тысяч в Нижнем Новгороде. Но надо [осторожно] относиться к этим данным: это подали заявления, дальше идут проверки в ЦИК, МВД и так далее», — сказал он.

Сегодня закончилась регистрация, а само электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 и завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.