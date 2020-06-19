Сегодня после паузы, вызванной коронавирусом, возобновляется ЧР по футболу.

Он начнется матчем 23-го тура, в котором самарские «Крылья Советов» дома примут грозненский «Ахмат». Игра начнется в 17:55. Сегодня должен был пройти еще один матч — между «Сочи» и «Ростовом», однако за два дня до рестарта чемпионата шесть игроков «Ростова» заболел коронавирусом и клуб ушел на карантин. В РФС считают, что игра может быть перенесена на месяц. Все матчи тура пройдут при 10%-ом заполнении трибун, зрители должны использовать СИЗ.