Сегодня после паузы, вызванной коронавирусом, возобновляется ЧР по футболу.

Он начнется матчем 23-го тура, в котором самарские «Крылья Советов» дома примут грозненский «Ахмат». Игра начнется в 17:55. Сегодня должен был пройти еще один матч — между «Сочи» и «Ростовом», однако за два дня до рестарта чемпионата шесть игроков «Ростова» заболел коронавирусом и клуб ушел на карантин. В РФС считают, что игра может быть перенесена на месяц. Все матчи тура пройдут при 10%-ом заполнении трибун, зрители должны использовать СИЗ.
2020-06-19T01:13:07+03:00
2020-06-19T01:40:06+03:00
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01:13, 19 июня 2020
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