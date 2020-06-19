Бывший полицейский, застреливший в Атланте афроамериканца, сдался властям.

Об этом сообщает Си-эн-эн со ссылкой на представителя правоохранительных органов округа Фултон. Ранее прокуратура выдала ордер на арест Гаррета Ролфа и его напарника, которые при задержании Рейшарда Брукса открыли стрельбу на поражение. Брукс был смертельно ранен, врачам не удалось спасти его жизнь. Ролфу, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве, его напарнику — в нападении на подозреваемого. По Атланте после смерти Брукса прокатилась волна антирасистских демонстрации. Начальник полиции Атланты ушла в отставку.