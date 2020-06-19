Венецианская комиссия рекомендовала российским властям изменить или отказаться от одной поправок в Конституцию.

Как говорится на сайте комиссии, речь идет о внесении изменений в статью 79 Основного закона, которые позволят российским властям не исполнять некоторые международные договоры. Беспокойство членов комиссии вызвала и норма об увольнении Советом Федерации судей КС по представлению президента. В комиссии считают, что это делает суд подверженным политическому давлению.
2020-06-19T01:10:17+03:00
2020-06-19T01:10:20+03:00
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01:10, 19 июня 2020
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