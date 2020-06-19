Венецианская комиссия рекомендовала российским властям изменить или отказаться от одной поправок в Конституцию.

Как говорится на сайте комиссии, речь идет о внесении изменений в статью 79 Основного закона, которые позволят российским властям не исполнять некоторые международные договоры. Беспокойство членов комиссии вызвала и норма об увольнении Советом Федерации судей КС по представлению президента. В комиссии считают, что это делает суд подверженным политическому давлению.