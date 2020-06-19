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01:09, 19 июня 2020

Ответственность за начало Второй мировой войны несут все ведущие мировые государства.

Так считает Владимир Путин. В статье для The National Interest президент России пишет, что каждый из мировых лидеров того времени «совершал роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы». Главными факторами Путин назвал «государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс». На русском языке статья Путина выложена на сайте Кремля и опубликована в «Российской газете».



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