На 59-м году жизни умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.

По сведениям ИФ, смерть наступила в больнице, куда Игнатьев был госпитализирован с коронавирусом. Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет и был отправлен в отставку в январе за утрату доверия. В начале года Игнатьев оказался в центре двух резонансных скандалов. Сначала ему пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров, а затем появилась видео, как Игнатьев вынуждает офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.