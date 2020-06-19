На 59-м году жизни умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.

По сведениям ИФ, смерть наступила в больнице, куда Игнатьев был госпитализирован с коронавирусом. Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет и был отправлен в отставку в январе за утрату доверия. В начале года Игнатьев оказался в центре двух резонансных скандалов. Сначала ему пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров, а затем появилась видео, как Игнатьев вынуждает офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.
2020-06-19T01:06:18+03:00
2020-06-19T01:40:52+03:00
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01:06, 19 июня 2020
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