В Москве за минувшие сутки умерли еще 48 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По данным столичного оперативного штаба, число жертв ковид 19 в Москве с начала эпидемии превысило 3,5 тыс. Всего в городе выявлено почти 211 тыс. случаев заражения, из них 1 040 за последние сутки — меньше всего за последние два месяца.
2020-06-19T01:04:25+03:00
2020-06-19T01:04:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2662691-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 19 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Путин заложил систему, которая делает Россию сильнее с каждым годом, — заявил спикер Госдумы Володин В интервью интернет-изданию Gazeta, отвечая на вопрос о значении поправок в Конституцию, он сказал, что все, что будет происходить после президента Путина, будет происходить по лекалам, которые он заложил…