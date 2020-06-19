В Москве за минувшие сутки умерли еще 48 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По данным столичного оперативного штаба, число жертв ковид 19 в Москве с начала эпидемии превысило 3,5 тыс. Всего в городе выявлено почти 211 тыс. случаев заражения, из них 1 040 за последние сутки — меньше всего за последние два месяца.