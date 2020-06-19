Основатель Telegram Павел Дуров приветствовал решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера.

В своем телеграм-канале он подчеркнул, что право на тайну переписки остается базовым принципом сервиса. В результате разблокировки, по его мнению, должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на

каналы и сервисы Telegram.