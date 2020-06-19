Выплаты по больничным листам и некоторые виды пособий будут рассчитываться по новым правилам

Прежде всего эти выплаты, равно как и пособия по беременности, родам и уходу за ребенком не могут быть ниже минимального размера оплаты труда. При расчете за основу берется заработок за предыдущие два года, однако человек мог не работать или получать зарплату ниже минимальной. В этом случае за основу берется МРОТ. Кроме того, особый порядок вводится для регионов, где есть районные коэффициенты. Это прежде всего Север и Дальний Восток. Рассчитывать выплаты пособий теперь будут с учетом этих коэффициентов. В данном случае МРОТ нужно сперва умножить на коэффициент и уже потом определять размеры пособия, отталкиваясь от этой суммы. Максимальный размер выплаты по больничному в 70 000 рублей в месяц сохраняется.

Минимальный размер оплаты труда в России сейчас составляет 12 тысяч 130 рублей.