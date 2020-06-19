Владимира Зеленского будут сегодня судить за нарушение карантина

Президенту Украины грозит крупный штраф.

Зеленского хотят оштрафовать за чашку кофе, которую он в начале июня выпил во время рабочей поездки в город Хмельницкий. Глава государства с коллегами зашел в кафе, закрытое из-за коронавирусных ограничений. Фотографию чиновников за столом позже опубликовал офиса президента.

На снимок попал и главный санитарный врач. Он назвал церемонию проверкой готовности кофейни к открытию. Сам президент в тот же день заявил, что готов выплатить штраф, а спустя неделю получил соответствующее уведомление от полиции.

За нарушение административного кодекса главе государства могут присудить внушительный штраф. В переводе на российскую валюту почти 90 тысяч рублей.

Об участии Зеленского в судебном заседании не сообщается.