Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня приедет в Минск с рабочим визитом

По официальным данным, он посетит Белоруссию для подписания договора о взаимном признании виз, но речь также может зайти о последних событиях вокруг «Белгазпромбанка».

Россия и Белоруссия намерены сделать очередной шаг к интеграции, и в рамках этого процесса стороны планируют подписать соглашение о признании виз. Это и станет одной из целей визита Лаврова в Минск, но, по данным белорусских представителей, будет также обсуждаться «широкая повестка двусторонних отношений и взаимодействия в многостороннем формате». Неофициально же местные СМИ пишут, что предметом беседы может стать и ситуация вокруг «Белгазпромбанка». Ранее в банке, принадлежащем российским «Газпрому» и Газпромбанку, была назначена временная администрация, которую возглавила экс-глава ЦБ Белоруссии Надежда Ермакова. После этого в банке прошли обыски, а несколько топ-менеджеров были задержаны по обвинениям в легализации преступных доходов и неуплате налогов. В «Газпроме» назвали действия белорусских властей незаконными.

Накануне также был задержан экс-руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, ранее заявлявший о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии.