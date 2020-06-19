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00:00, 19 июня 2020

В Москве скончались ещё 48 пациентов, заразившихся коронавирусом

Общее число жертв достигло трёх тысяч пятисот тридцати одного. Об этом сообщает Оперативный штаб.
В четверг мэр Сергей Собянин сказа, что ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшается, несмотря на снятие ограничений. Как он выразился, за последнюю неделю, обстановка улучшилась на 25-30 % по всем основным показателям, детали расчётов градоначальник не уточнил. На прошлой неделе Собянин отменил в Москве режим изоляции, действовавший с конца марта. Источники целого ряда СМИ сообщали, что мэр не хотел этого делать, но его переубедили в Кремле, где посчитали, что возвращение к нормальной жизни повысит настроение москвичей перед голосованием по поправкам в Конституцию.



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