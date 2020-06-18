В Москве из-за сильного ветра и дождя упали почти 30 деревьев и повреждены более 20 машин

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Сильные порывы ветра повалили в нескольких районах Москвы 27 деревьев. Кроме того,повреждены 22 автомобиля», — сказал собеседник агентства.

В четверг Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду до 21:00 мск в четверг.