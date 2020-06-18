На Красной площади в Москве проходит заключительная ночная репетиция Парада Победы

Участвуют около двухсот единиц военной техники и более 40 пеших парадных расчётов. Как подчёркивают государственные информационные агентства, задействованы в основном военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу, тренировка проводится в масках и перчатках. Впрочем, на видеозаписи вчерашней репетиции отчётливо видно, как участники маршируют с масками не закрывающими лицо, а опущенными на подбородки.

Сегодня из-за репетиции, как и накануне, в центре столицы ограничено движение транспорта. Снимать ограничения начнут после полуночи. 20 июня пройдёт дневная генеральная репетиция. Сам парад состоится 24 июня.