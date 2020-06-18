Министерство образования России распорядилось завершить приём документов от абитуриентов вузов 18 августа

Это касается тех, кто не сдаёт дополнительные вступительные испытания, передаёт агентство РИА Новости. Согласно распоряжению ведомства, 26 августа должны быть готовы приказы о зачислении.
2020-06-18T22:31:16+03:00
2020-06-18T22:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 18 июня 2020
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