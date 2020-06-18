Скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Это врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил РИА Новости.

В конце мая он был госпитализирован с двусторонней пневмонией и последнее время находился на аппарате ЭКМО. Ранее Игнатьев подал иск против Владимира Путина, в котором оспаривал указ президента о досрочном прекращении его полномочий. Иск был удовлетворен частично.

Игнатьев руководил Чувашией больше девяти лет. Он был отправлен в отставку после двух скандалов. Сначала губернатор призывал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть, затем на протокольном мероприятии заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.