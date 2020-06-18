По факту массового убийства в Москве возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла на севере столицы на улице Приорова, погибли четыре человека. Согласно предварительной версии, житель Москвы застрелил, в том числе, свою бывшую девушку и ее ребенка, а затем покончил с собой. Выстрелы услышали соседи, после чего вызвали полицию. Силовики сразу же стали проверять всех выходящих из здания, — сказал один из жителей дома в эфире телеканала «Москва 24».

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Девушка была моделью, после расставания пары, мужчина долгое время ее преследовал, — пишет сайт «Медуза». По данным источников агентства ТАСС, стрелок три года назад был осужден по статье о краже и легально получить доступ к оружию не мог. Источник РИА Новости в полиции сообщил, что у этого человека были зарегистрированы карабин и пистолет. Лицензию на оружие мужчина получил весной этого года.